Giuseppe Lambiase scambiato per un cinghiale, ex vicesindaco ucciso dall'amico durante una battuta di caccia

Dramma nel Cilento. Giuseppe Lambiase, 70 anni, ex vicensindaco di Castelnuovo Cilento, è stato ucciso ieri durante una battuta di caccia al cinghiale. Il colpo di fucile sarebbe partito dall’arma dell’amico che dopo essersi accorto dell’accaduto non ha esitato a soccorrere il 70enne, ancora in vita, chiamando i soccorsi. I sanitari, giunti sul posto, hanno trasportato il ferito in ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Qui, però, il 70enne non ce l’ha fatta ed è spirato per le gravi ferite riportate. Per cause ancora da accertare, l’amico della vittima avrebbe sentito dei rumori e ha scambiato Lambiase per un cinghial. Sparando alla cieca ha colpito lo sfortunato amico. Il fatto è avvenuto a Vallo della Lucania, in località Montisani, un’area non molto lontana dal centro abitato.