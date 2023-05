Giuseppe Calabrese, sindaco delle Isole Tremiti morto per un malore: era a Roma per l'assegnazione delle bandiere Blu

Si trovava a Roma per un impegno istituzionale quando è stato colpito da un improvviso malore. Giuseppe Calabrese, sindaco delle Isole Tremiti (Foggia), è morto questa mattina in ospedale. Il primo cittadino era nella Capitale per partecipare alla cerimonia di assegnazione delle bandiere Blu.

Morto Enrico Oldoini, l'ideatore della serie "Don Matteo" aveva 77 anni

Chi era Giuseppe Calabrese

Calabrese aveva 66 anni ed era stato rieletto sindaco un anno fa con 192 preferenze. Era già stato primo cittadino durante gli anni dal 2003 al 2011. Tra le sue iniziative la nomina del cantautore bolognese Lucio Dalla, abituale frequentatore delle isole, ad ambasciatore delle Tremiti nel mondo.