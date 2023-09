Ida Di Benedetto e Giuliano Urbani, l'attrice e l'ex ministro rapinati in casa nella notte. Lei: «Andrò via da Napoli, ho paura»

Grande paura martedì notte per Giuliano Urbani e la compagna Ida Di Benedetto. L'ex ministro dei Beni culturali e l'attrice hanno infatti subito una rapina in casa a Napoli. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato del capoluogo partenopeo. I malviventi hanno chiuso Di Benedetto e Urbani in camera da letto mentre dormivano, prima di razziare tutto quello che hanno trovato.

Al lavoro per fare luce sulla dinamica dell'accaduto, e per individuare i responsabili, sono impegnati gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli (coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) e del commissariato San Ferdinando.

La refurtiva

Secondo quanto dichiarato subito dopo l'intervento della polizia, mancavano all'appello i cellulari, un tablet, documenti e profumi. Non si sa al momento se, da un censimento di quanto era in casa, qualcos'altro sia mancato all'appello.

Ida Di Benedetto: «Ho paura, voglio andare via da Napoli»

«Qualcuno è entrato nella mia camera da letto alle sei del mattino, ci hanno chiusi dentro, me ne sono accorta e sono uscita sul balcone, ho urlato e all'inizio nessuno mi ha sentita. Una signora si è accorta di me e ha lanciato l'allarme. Quando è arrivata la polizia ci hanno fatti uscire. Sono terrorizzata, soffro di claustrofobia e questa è la terza volta che subisco un furto. Sono stanca. La città è abbandonata, andrò via». Così all'Ansa l'attrice Ida Di Benedetto che aggiunge di «non riuscire più a dormire la notte».

Chi sono Giuliano Urbani e Ida Di Benedetto

Giuliano Urbani, 86 anni, è stato ministro dei Beni e delle attività culturali dal 2001 al 2005 con il secondo governo Berlusconi. La compagna Ida Di Benedetto, 76 anni, è un'attrice conosciuta per aver recitato nella soap "Un Posto al Sole", ma anche per aver preso parte a numerosi film con Mario Merola. I due sono legati sentimentalmente dal 1995.