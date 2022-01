Giuliano Ferrara colpito da infarto in Toscana: il giornalista ricoverato in «condizioni gravissime»

Giuliano Ferrara si trova ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione cardiologica dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dove è arrivato nella tarda serata di giovedì 27 gennaio. Lo conferma l'Asl Toscana sud est, dopo indiscrezioni di alcuni giornali locali. Ferrara, 71 anni, è stato colpito da un infarto mentre si trovava nella sua casa in Maremma, a Scansano. Sottoposto ad angioplastica nella notte, l'intervento è riuscito ma il giornalista resta in gravi condizioni.

Ferrara è arrivato all'ospedela della Misercordia dopo le 23 di ieri sera (giovedì): l'ex ministro del governo Berlusconi e conduttore tv ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione cardiologica. Il giornalista è sottoposto ad angioplastica dal dottor Andrea Picchi. Intervento riuscito ma le sue condizioni restano molto gravi.