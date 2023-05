Giulia Tramontano, l'incontro con il fidanzato e la sua amante prima di sparire e la scoperta: «Anche l'altra era incinta»

Da domenica 28 maggio 2023 non si hanno più notizie di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi scomparsa a Senago nel Milanese. Aveva litigato con il fidanzato dopo aver scoperto un tradimento, anche l'amante del compagno era incinta ma aveva interrotto la gravidanza e i tre avevano avuto un incontro burrascoso. Le voci di corridoio si rincorrono, il compagno Alessandro Impagnatiello non è indagato ma la sua versione ha delle incongruenze, si indaga e gli inquirenti non escludono l'ipotesi di femminicidio.

Giulia Tramontano, la lite con il fidanzato (per un tradimento) e l'sms all'amica: «Sono turbata». Scomparsa due mesi prima di partorire

Giulia Tramontano scomparsa, l'ultima lite con il fidanzato e la sua amante

E sono proprio quelle chiacchiere di paese, quelle di sant'Antonio nel napoletano, suo paese di origine, che mano mano trovano riscontro nelle indagini. Giulia aveva davvero litigato con il fidanzato prima di scomparire nel nulla, lo aveva confidato lei stessa alla sorella, alla madre e anche a un’amica: «Sono turbata, vado a dormire», il testo dell’ultimo messaggio in chat inviato.

Alessandro Impagnatiello, 30 anni, barman nei locali più cool di Milano, aveva un'altra relazione. Giulia, che è incinta di 7 mesi, lo ha scoperto sabato 27 maggio, qualche ora prima della sua scomparsa. La 29enne, il compagno e l'amante di lui, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, avevano avuto un burrascoso «incontro chiarificatore». Giulia incinta e l’altra donna, che non sapeva dell'esistenza della 29enne, che scopre non solo del «tradimento» ma anche della gravidanza di questa. «Anche lei era stata incinta ma aveva interrotto la gravidanza», è la voce che circola in Campania. A raccontarlo è don Salvatore Coviello, parroco della chiesa di Santa Lucia e amico dei Tramontano, che, come riporta Repubblica, ha ricevuto confidenze dalla famiglia. «Pare che Giulia avesse telefonato alla madre dicendo che aveva litigato in maniera forte con il compagno. Ha scoperto che c’era un’altra donna e ha saputo che anche l’altra è incinta».

Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi scomparsa a Milano, mistero dopo l'ultimo sms. La sorella: «Se vedete questo tatuaggio è lei»

L'ultimo messaggio

La 29enne aveva confidato del tradimento di Alessandro quindi, secondo quanto si apprende, alla mamma, alla sorella Chiara (che ha fatto per appello social sulla scomparsa: «Se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora uno sforzo») e alla sua amica, alla quale aveva mandato un messaggio. Poi più nessuna traccia di lei. La prima ad allarmarsi è stata la mamma: Giulia quella domenica mattina non l'aveva chiamata come era di solito invece fare. Per i parenti era chiaro che ci fosse qualcosa che non andava e il cellulare risultava spento. La giovane lavora in una agenzia immobiliare. È originaria della provincia di Napoli ma risiede da cinque anni nel Milanese. A denunciare la scomparsa è stato il fidanzato. Nella dichiarazione rilasciata alle forze dell'ordine Alessandro racconta di essere andato al lavoro domenica mattina alle 7, dopo aver passato la notte a casa con Giulia, e di essere rientrato nel pomeriggio ma la compagna non era in casa. Da qui, stando alla sua denuncia, la decisione di allertare le forze dell’ordine. I carabinieri hanno ascoltato il 30enne, ma Alessandro non è indagato. Il suo racconto avrebbe delle incongruenze, forse legate alla concitazione dei fatti, ma che potrebbero portare a conseguenze ben più gravi dei pettegolezzi che circolano.

Nessun messaggio, nessun biglietto. A parte il passaporto, una carta e forse 500 euro in contanti, Giulia non avrebbe portato nulla con sé. Non disponeva di un'auto, quindi dovrebbe essersi allontanata a piedi senza nemmeno una valigia, una borsa o il portafoglio. Non vi sono certezze nemmeno su come fosse vestita.

Giulia Tramontano (incinta di 7 mesi) scomparsa a Milano, l'ultimo sms: la lite con il fidanzato e la scoperta del tradimento

Le indagini

La procura di Milano ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati. L’inchiesta coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella e affidata al nucleo investigativo carabinieri e alla compagnia di Rho sta vagliando comunque tutte le ipotesi. Si cerca la ragazza incinta con gli elicotteri e i vigili del fuoco scandagliano il tumultuoso corso del fiume Seveso e del canale Villoresi. Si cerca un corpo, e non si esclude un omicidio e si cercano le tracce. Tutte le piste sono battute. Le immagini delle telecamere di Senago inquadrano la 29enne nella prima serata di sabato. Poi più nulla. Il cellulare è spento e nessun conto bancario è stato usato da domenica. Di Giulia nessuna traccia.

La (presunta) lite tra i genitori di Giulia e Alessandro

Giulia e Alessandro convivevano in un appartamento in via Novella. I genitori della ragazza salgono in Lombardia dopo la scomparsa della ragazza, affrontano il compagno certi che la figlia si fosse allontana dopo la scoperta del tradimento, volano parole e schiaffi, dice il Corriere. Ma più passa il tempo e più sono certi che non si tratta di una fuga volontaria.

Giulia Tramontano scomparsa a Milano, la 29enne è incinta di 7 mesi. La sorella: «Non avrebbe mai accettato un passaggio»

Come sta Alessandro

Alessandro Impagnatiello di professione barman, ha un altro figlio, frutto di una relazione precedente. Il bambino frequenta la prima elementare e i rapporti con la ex sono buoni, l mamma del bimbo descrive Impagniatello come un padre affettuoso e premuroso. Giulia Tramontano era un agente immobiliare e svolgeva il suo mlavoro in smart working. E mentre continuano le indagini la madre di Alessandro ha raggiunto il figlio a casa e alla domanda Come sta Alessandro? risponde solamente «Abbattutissimo».

Le ricerche dei familiari

Giulia Tramontano è alta un metro e 68, capelli castano biondi. Le foto sui profili dei familiari, che la cercano da domenica, mostrano un tatuaggio molto evidente sul braccio sinistro. Sarebbe uscita a piedi, anche se nessuno l'ha vista farlo, e proprio per questo non si sa come fosse vestita. «Forse indossa una tuta, magari una felpa. Sicuramente abiti comodi perché ha il pancione». La sorella ha ribadito: «Non abbiamo idea di dove possa essere. Non c’erano mai stati episodi strani né allontanamenti. È una ragazza solare e senza problemi». Sul profilo di Chiara Tramontano ci sono appelli condivisi da centinaia di utenti.