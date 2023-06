Giulia Tramontano, domani il funerale in forma privata a Sant'Antimo. Il sindaco: «Rispettate la decisione della famiglia»

Domani è il giorno dell''ultimo saluto a Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno, Alessandro Impagnatiello, quando ormai era giunta al settimo mese di gravidanza. I due convivevano in un appartamento a Senago, nel milanese. I funerali inizieranno alle ore 15.00 alla Parrocchia Santa Lucia di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, il paese di origine della vittima dove risiedono i suoi familiari.

Per loro volontà, le esequie verranno celebrate in forma privata.

«Si chiede la massima osservanza di tale decisione ad ulteriore riprova della vicinanza e dell'affetto che l'intera comunità ha già sentitamente dimostrato», scrive su Facebook Massimo Buonanno, sindaco di Sant'Antimo. Due giorni fa, proprio su iniziativa del Comune partenopeo, nel paesino alle porte di Napoli si è svolta una fiaccolata in segno di solidarietà per la famiglia di Giulia e per tutte le vittime di femminicidio. Una manifestazione a cui hanno preso parte quasi 20mila persone.

«Quasi certamente andrò anche io ai funerali - ha spiegato giorni fa la sindaca di Senago Magda Beretta - e ne approfitterò anche per portare alla famiglia tutti i messaggi e le lettere che in molti stanno lasciando, non solo cittadini di Senago, sul luogo dove è stato ritrovato il corpo».

La decisione della famiglia

La scelta per la cerimonia privata è arrivata - quasi sicuramente - per evitare l'esposizione a riprese televisive e flash dei fotografi, anche nel momento dell'estremo saluto alla giovane. La tragedia che ha colpito Giulia Tramontano e i suoi familiari, infatti, ha già attirato un forte interesse dal punto di vista mediatico, tra fiumi di inchiostro sui giornali e lunghe ore di trasmissioni televisive dedicate alla cronaca del delitto.