Giovanni Miniello, indagato per violenza sessuale il ginecologo che “curava” il cancro con il sesso

Sesso per guarire il cancro. “Curava” così le sue pazienti Giovanni Miniello, il ginecologo barese finito nell'inchiesta de Le Iene. Dopo la messa in onda della trasmissione che ha fatto emergere questo scandalo, il professore, conosciuto in tutta Italia per i suoi libri, ha deciso dimettersi dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari e ha chiesto formalmente la cancellazione dall'albo nonostante sul caso l'Ordine aveva già aperto un procedimento disciplinare. Oggi la posizione di Miniello si aggrava ulteriormente. Il ginecologo è formalmente indagato con l'ipotesi di reato di violenza sessuale. Nel servizio televisivo il medico proponeva ad alcune pazienti rapporti sessuali come cura contro il papilloma virus. L'indagine penale è coordinata dal pool "fasce deboli" della Procura di Bari.

APPROFONDIMENTI LE IENE Le Iene, il ginecologo barese che "curava" il cancro con il... PERSONE Signorini e l'aborto, le Iene Savino e Santarelli replicano al... PERSONE Ghali: «La pace tra me e Salvini è una bugia... PERUGIA Omicidio Meredith, Rudy Guede verso la libertà: ha chiesto lo...

Giovanni Miniello, l'inchiesta televisiva

Sono state numerose le segnalazioni e tutto è cominciato dopo la segnalazione di una donna che ha denunciato alla trasmissione di italia 1 del "trattamento" che Miniello le aveva riservato. Una semplice visita specialistica che si era trasformata in una proposta hot: il sesso sarebbe stato - secondo il professore - l'unico modo per guarire dal papilloma, che senza l'atto fisico sarebbe diventato sicuramente un cancro. Questa la "ricetta" che il luminare avrebbe dato a decine di donne. Miniello avrebbe così «prescritto» alle sue pazienti rapporti sessuali con lui che, essendo uno dei pochi vaccinati contro l'Hpv, le avrebbe «bonificate» come prevenzione per il tumore all'utero. Lo comunica tramite il proprio difensore, l'avvocato Roberto Eustachio Sisto. Sulla vicenda l'Ordine dei medici ha aperto un procedimento disciplinare e anche la Procura ha aperto un fascicolo che contiene già alcune denunce di ex pazienti del dottore.

Dopo il primo servizio due giorni fa a Le Iene sono tornati a parlare di questo caso. Sono state decine le segnalazioni arrivate in redazione volte a smascherare l'operato del ginecologo.

Le Iene, il ginecologo barese che "curava" il cancro con il sesso e l'assurda difesa: «Trattamento che dà risultati»

La difesa del luminare

Ma Miniello non si sente colpevole, anzi continua a difendersi: «Io che ho curato con successo e da oltre 40 anni centinaia di donne, che ho fatto nascere centinaia di loro figli, ho solo proposto una alternativa di trattamento che ha dato dei risultati e che comunque è sempre stata assistita da assoluta libertà di scelta». Questa la giustificazione del ginecologo di fronte alle denunce. Nonostante la sua "coscenza pulita" Miniello ha deciso di eliminarsi dall'Albo. «Esco. in silenzio, di scena. Nella speranza - conclude - che il sipario di questa terribile gogna mediatica si chiuda». Lo fa per la sua famiglia, dice il professore.