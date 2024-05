Giovanni Devillanova, ufficiale dell'Esercito si toglie la vita: «Stressato per via del pendolarismo». È il 25esimo suicidio tra le forze armate nel 2024

Il mondo delle forze armate italiane è stato scosso da un nuovo tragico evento. Giovanni Devillanova, tenente colonnello dell'Esercito italiano di 53 anni, si è tolto la vita ieri a Putignano, in provincia di Bari, sparandosi con la pistola d'ordinanza.

La notizia è stata confermata dal Sindacato Unico dei Militari (Sum), che ha espresso profondo dolore per l'accaduto. L'ufficiale prestava servizio presso il 6° Reggimento Genio Pionieri a Roma, dopo aver lavorato in altri enti della capitale. Laureato in ingegneria civile trasporti e abilitato alla professione, Devilannova aveva dimostrato una notevole professionalità.

Il suicidio

Secondo l'agenzia Dire, Devillanova avrebbe vissuto difficoltà legate allo stress del pendolarismo tra Roma e Bari. L'ufficiale aveva trovato una certa serenità al Reparto Infrastrutture di Putignano, ma il trasferimento forzato nella capitale lo avrebbe gettato in una situazione insostenibile. Testimonianze riferiscono che, oltre ad essere stato relegato in una piccola stanza del Reggimento Genio, gli sarebbe stata negata la concessione dei benefici previsti dalla Legge 104.

La situazione nelle forze armate

La tragedia di Giovanni Devillanova è il 25esimo suicidio tra le forze armate italiane nel 2024. L'Osservatorio sui suicidi nelle forze dell’ordine, curato da Cleto Iafrate, ha rilevato che questo è il terzo caso solo nel mese di maggio, dopo i suicidi di un'agente di polizia locale a Palermo e di un brigadiere della Guardia di Finanza. Tutti hanno utilizzato la pistola d'ordinanza per togliersi la vita. «Aldilà dei problemi che si possono avere a livello privato, pensiamo che sia arrivato il momento di investire risorse per indagare sul malessere all’interno delle Forze armate, dove alcuni fattori sommati alle difficoltà personali possono a volte culminare in tragedie di questo tipo», ha dichiarato il Sum in un comunicato. Il sindacato ha inoltre espresso cordoglio ai familiari del defunto.