Giovanni Barreca uccide moglie e figli. I vicini: «Sembrava diabolico, in quella casa era l'inferno»

«Giovanni Barreca mi sembrava diabolico, avevo paura di lui. Parlava del diavolo, una volta spense la luce di una madonnina che avevo nel mio giardino, perché diceva che esisteva solo Dio». Lo dice Pascal Ballof, la vicina di casa di Antonella Salamone, assassinata assieme ai figli di 5 e 16 anni nella villetta di Altavilla Milicia (Palermo), strage per la quale è indagato Barreca, marito e padre delle vittime.

Giovanni Barreca, chi era

«Volevo liberarli dai demoni», Questo ha detto stamani Giuseppe Barreca dopo che i carabinieri sono entrati nella villetta del massacro.

Giovanni Barreca «litigava spesso» con la moglie «ma non pensavamo potesse accadere questo». Da tempo i due «frequentavano una comunità evangelista, ci tenevano molto». Ma «lui non era violento». Così Salvina Licata ed Elisabetta Cassano, rispettivamente zia e nonna di Antonella Salamone, la donna uccisa dal marito ad Altavilla Milicia (Palermo) e il cui corpo ancora non è stato trovato.

«È una vita che sentivo l'inferno in quella casa». Così si sfoga alzando il tono della voce con i carabinieri davanti al cancello della villetta di Altavilla Milicia (Palermo) dove sono stati assassinati Antonella Salamone e i suoi due figli una vicina della coppia. La donna parla con gli investigatori, la sua casa si trova a pochi metri dalla villetta dell'orrore dove i Ris dei carabinieri stanno facendo i rilievi. «I bambini non avevano i libri, è possibile che nessuno dalla scuola abbiano segnalato questo disagio?», dice la donna.

IL FANATISMO

L'uomo era un vero e proprio fanatico religioso e citava spesso nel suo profilo FB Roberto Amatulli, parrucchiere barese auto proclamatosi pastore evangelico, guaritore ed esorcista che affermava di essere in grado di scacciare il demonio. Amatulli, che diceva di poter curare malattie gravi e invitava i fedeli-pazienti a non ricorrere ai medici, è stato coinvolto tempo fa in una inchiesta de Le Iene. Barreca era un fedele della Chiesa Evangelica, che in provincia di Palermo ha diverse comunità religiose le quali, assicura il sindaco di Altavilla Pino Virga, «vivono con sobrietà e senza eccessi il loro culto».

LA CASA DEGLI ORRORI

I carabinieri sono arrivati nella casa degli orrori dopo la chiamata dell'assassino. Nell'abitazione hanno trovato stamani la figlia 17enne della coppia che - non è ancora chiaro perchè - è stata risparmiata dalla furia assassina del padre. La ragazza era sotto choc, intontita ma non è chiaro se sia stata drogata. Il triplice omicidio risalirebbe a venerdì, circa 36 ore fa. Sono stati trovati i resti del corpo di Antonella Salamone. Le spoglie carbonizzate erano state sepolte sotto un cumulo di terra vicino alla casa della coppia ad Altavilla Milicia.