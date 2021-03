Allarme per la scomparsa di un giovane papà nell'Aquilano. Ieri pomeriggio sulla Strada 19 del Fucino è stata rinvenuta l’auto, una Fiata Punto bianca di Manuel Di Nicola, 33 anni di San Benedetto dei Marsi, sparito da domenica scorsa. E’ stata trovata impantanata, nel fango, vicino a un canale, ma della persona nessuna traccia. A febbraio del 2019 nelle vicinanze venne ritrovato il corpo di Collinzio D’Orazio, 51 anni, e due persone sono state formalmente indagate per omicidio.

I carabinieri della compagnia di Avezzano stanno ricostruendo i movimenti del 33enne prima di scomparire. “ «Esco per fare una passeggiata e torno fra poco». Così domenica scorsa Manuel Di Nicola, aveva salutato la moglie uscendo da casa dopo cena. Da allora non ha fatto più ritorno e da ieri la prefettura dell’Aquila ha comunicato in via ufficiale la scomparsa del giovane e l ’immediata attivazione del piano di ricerca delle persone scomparse.

L’amministrazione comunale di San Benedetto dei Marsi ha diffuso sui canali social l’immagine del giovane padre che le settimane scorse aveva battezzato il figlio di due mesi. Gli inquirenti stanno cercando di capire perché il 33 enne sia andato in quel luogo nonostante l'abbondante pioggia caduta per tutta la giornata di domenica. Con chi doveva incontrasi? Manuel lavora come autista presso una ditta di autotrasporti.

Ultimo aggiornamento: 09:58

