Roma, assolta la modella Giorgia Cavinato accusata di sequestro di persona e lesioni: il fatto non costituisce reato

Assolta definitivamente perché “il fatto non costituisce reato” ​la modella Giorgia Cavinato, di Latina. Era stata condannata in primo grado a un anno per sequestro di persona, ma poi in appello nel 2020 la sentenza è stata ribaltata. Sentenza di assoluzione poi ribadita anche dalla Cassazione.

Alla base del processo una vicenda che coinvolgeva la colf filippina che lavorava per Giorgia Cavinato, colf che si era ferita gravemente cadendo al suolo mentre si calava da una finestra del quarto piano di un edificio ai Parioli con una corda improvvisata annodando lenzuola.