Gioia La Marca, studentessa muore a 21 anni. L'ipotesi di un malore: choc a Marano

Profonda commozione a Marano (Napoli) per la prematura scomparsa di Gioia La Marca, 21 anni, ex studentessa del liceo Carlo Levi di via Falcone. La ragazza aveva accusato un malore nei giorni scorsi ed era stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Forse a stroncare Gioia potrebbe essere stata un'encefalite fulminante, ma si attende la conferma ufficiale.

La 21 enne si è spenta ieri in ospedale. Le esequie della giovane si terranno oggi alle ore 16 nella chiesa del santo patrono della città.

Centinaia i messaggi di cordoglio sulle pagine social: amici, ex compagni di scuola ed ex insegnanti hanno voluto ricordare la ragazza morta ieri.