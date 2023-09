Gina Lollobrigida, chiesti 7 anni per Andrea Piazzolla: l'ex factotum dell'attrice «la teneva in isolamento»

La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 7 anni e mezzo di carcere per Andrea Piazzola, l'ex assistente e factotum di Gina Lollobrigida.

Gina Lollobrigida, il figlio Andrea Milko Skofic: «Mamma non era più lei. Il patrimonio? Alcune spese folli mi hanno insospettito»

La Jaguar

La procura gli aveva già contestato un altro episodio di circonvenzione di incapace e anche l'autoriciclaggio. Piazzolla avrebbe infatti convinto la Lollobrigida a vendere una Jaguar da 130mila euro facendo accreditare la somma su un conto nel Principato di Monaco che, di fatto, era da lui gestito. Poi parte del denaro sarebbe stata trasferita in altre attività economiche per ostacolarne la provenienza. Nel processo era parte civile la stessa attrice per la quale si era costituito l'amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare. Oggi, dopo la morte avvenuta a gennaio, compare, in qualità di erede, solo il figlio Mirko Skofic, rappresentato dagli avvocati Michele e Alessandro Gentiloni Silveri.

Il patrimonio dell'attrice

Del patrimonio di oltre nove milioni della Lollobrigida, sul quale è aperta la contesa, a conti fatti, rimangono circa 500mila euro (esclusa la villa sull'Appia). L'inventario stilato dal notaio Vittorio Occorsio non comprende i tre immobili romani di via di San Sebastianello (piazza di Spagna), un appartamento a Montecarlo, tutti venduti negli anni. E non si sa che fine abbiano fatto i proventi. Così come sono scomparsi i soldi prelevati o trasferiti, le auto del valore complessivo di un milione e 500mila euro acquistate da Piazzolla, amministratore unico della società "Vissi d'arte" (che gestiva i beni dell'attrice.