La Spezia, beve gin tonic alla guida e rifiuta alcol test: «Me la gioco al processo». Multa record da 6mila euro

Sorseggiava un gin tonic mentre era alla guida nelle vie di La Spezia con il proprio autocarro, ma il cocktail gli è costato caro: fermato dalla polizia locale, l'uomo è stato multato per 6mila euro e denunciato.

L'uomo ha rifiutato l'alcool test e ha detto "me la gioco al processo"

Al volante mentre sorseggiava il cocktail, l'uomo è stato notato dagli agenti della Polizia locale che dopo averlo seguito lo hanno fermato. All'apertura della portiera gli agenti sono stati investiti da un forte odore di alcool, mentre accanto al sedile era montata una staffa per alloggiare il bicchiere. L'uomo si è però rifiutato di sottoporsi all'alcool test, nonostante la prova con il precursore dell'etilometro avesse dato esito positivo. Informato dalle conseguenze ha risposto che «se la sarebbe giocata al processo». Nemmeno l'intervento del suo avvocato di fiducia è riuscito a farlo desistere dalla decisione. Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che l'uomo non era nuovo a tale comportamento ed anzi per lui bere alla guida era circostanza non eccezionale.

La pena: ritiro della patente e multa record

È stato così denunciato per il reato di rifiuto a sottoporsi a prova con etilometro, reato che prevede l'applicazione delle stesse pene che si applicano a coloro che guidano ubriachi nella fascia più grave delle risultanze delle prove con alcoltest. Rischia dunque sino a 6000 euro di multa, l'arresto fino ad un anno, la sospensione della patente per 2 anni e la decurtazione di 10 punti dalla stessa. Inoltre in concomitanza con la sospensione della patente dovrà sottoporsi a visita medica.