Giancarlo Magalli, incidente a Roma, macchina distrutta: ecco come sta

Giancarlo Magalli, paura per il conduttore. Incidente stradale a Roma: macchina distrutta. Ieri il conduttore della trasmissione I fatti vostri avrebbe avuto un brutto incidente stradale sulla Cassia bis, all'uscita di Formello. Lo riporta il sito Gossip e tv. Il conduttore sarebbe stato al volante della sua Smart bianca e all'improvviso avrebbe perso il controllo, schiantandosi sul guard rail. L'automobile sarebbe andata distrutta, ma Giancarlo Magalli sarebbe uscito da solo dall'abitacolo, illeso. Come riporta il sito, il conduttore non avrebbe voluto neanche che gli automobilisti accorsi per aiutarlo chiamassero un'ambulanza. La cintura di sicurezza e l'airbag avrebbero attutito l'impatto.

Nell’incidente sarebbe stata coinvolta anche una seconda automobile, un Suv che avrebbe avuto a bordo una famiglia, anch’essa illesa. Scrive il sito: «Il conduttore sta bene, miracolato».



Ultimo aggiornamento: 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA