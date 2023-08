Gerardo Di Maio morto a 29 anni: la sua Smart si ribalta nel Cilento, lutto per due giorni a Camerota

Gerardo Di Maio, un giovane di 29 anni, è morto in un tragico incidente lungo Via Mingardo, la strada che collega Marina di Camerota con Palinuro all'altezza della discoteca "Il Ciclope". Incredibile la dinamica. Gerardo Di Maio ha perso il controllo della Smart che si è ribaltata per cause ancora da accertare uscendo dalla carreggiata e finendo contro i massi a ridosso della strada.

Al suo fianco c'era la fidanzata ferita ma non in pericolo di vita come hanno accertato i medici dell'ospedale di Vallo della Lucania dove è stata subito trasportata.

Gerardo Di Maio, la commozione social

Grande commozione social per Gerardo Di Maio, molto noto a Camerota e nel Cilento per aver giocato a calcio nei campionati minori dilettantistici locali. Lutto cittadino è stato dichiarato oggi e domani dal comune di Camerota con la cancellazione di tutti gli eventi in programma. Domenica mattina alla Chiesa di Sant’Alfonso a Marina di Camerota, saranno celebrati i funerali.