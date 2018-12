Muore nel sonno a 19 anni: forse un'infezione letale da stafilococco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il papà l'ha trovata senza vita nella sua camera da letto. E' morta nel sonno, 19 anni di Certosa. Ed ora la procura di Genova ha aperto un’inchiesta per appurare le cause del tragico decesso.Come riporta il Secolo XIX.Da qualche giorno la ragazza aveva un fastidioso mal di gola. Tanto che era andata a fare un tampone, ma la risposta dell’ospedale è arrivata ieri mattina (“stafilococco” c’è scritto nel referto). Ma per sapere se sia questa la causa del decesso ci vorrà l’autopsia.Vittoria Bellini si era diplomata al liceo classico Colombo l’estate scorsa. A fare la drammatica scoperta è stato il padre Marco, dipendente dell’Amt. La figlia era nel letto nella sua casa di via Mansueto, a Rivarolo, ormai priva di vita.