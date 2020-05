Genova, prende a martellate la moglie mentre dorme, la soccorre ma poi fugge: la donna è grave, lui è in arresto

Un'altra donna che subisce la ferocia dell'uomo. Tentato omicidio la scorsa notte in via Teglia, a Genova. Un uomo di 72 anni ha aggredito con un martello la moglie che dormiva, poi ha tentato di soccorrerla e infine si è allontanato da casa in stato confusionale. Gli agenti delle volanti hanno arrestato l'anziano per tentato omicidio. La donna, 70 anni, è stata trasferita in ospedale dove si trova in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I due erano sposati da 47 anni e secondo i vicini non avrebbero avuto problemi.

Ultimo aggiornamento: 11:29

