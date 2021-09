È ancora gravissimo il bimbo di Marika Galizia, la donna di 27 anni morta di parto la notte tra martedì e mercoledì nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Savona e ricoverato all'ospedale Gaslini in condizioni critiche «è sempre in prognosi riservata, è stabile nella sua gravità, in totale dipendenza da supporti per mantenere le sue attività vitali». Lo si legge nel bollettino medico emesso dalla direzione dell'ospedale pediatrico Gaslini.

APPROFONDIMENTI LIGURIA Marika Galizia, ex arbitro morta a Savona dopo il parto cesareo. Il... MOLDAVIA Va in Moldavia per la fecondazione assistita, Cristina Toncu muore a... STATI UNITI No vax contagiata da Covid partorisce un figlio morto. Il marito:... LA DENUNCIA Covid, morta a Napoli dopo il parto. Il marito: «In ospedale... PESARO Pesaro, donna incinta non vaccinata ricoverata per Covid: è... CASERTA Muore di Covid a 28 anni dopo aver partorito, non era vaccinata.... STATI UNITI Muore di Covid a 32 anni, aveva appena partorito. L'ultimo... PORDENONE Parto in acqua in casa si complica, morta neonata. Due ostetriche... LOMBARDIA Muore a 40 anni dopo il parto prematuro: a Ferragosto aveva dato alla...