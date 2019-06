Studente lancia dalla finestra la gatta mascotte della scuola per festeggiare la fine dell'anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha festeggiato la fine della scuola prendendo unae lanciandola dalla finestra: non si conosce ancora l’identità dello studente senza scrupoli che ha quasi ucciso un piccolo felino, all’Istituto Piaggia di Viareggio, durante l’ultimo giorno di lezioni. La gattina, è stata lanciata dal secondo piano: i vertici della scuola hanno affermato di voler fare luce sull’accaduto per punire i responsabili. In un post sulla sua pagina Facebook la scuola ha chiesto collaborazione a chiunque abbia visto qualcosa. L'animale sta bene, nonostante il grande spavento. Il Consiglio d'Istituto ha chiesto a ciascuno la massima collaborazione perché vengano alla luce informazioni certe, ed un'assunzione di responsabilità che permetta di risalire al o ai responsabili in maniera che siano sanzionati nella maniera più opportuna. L'Istituto è determinato nel fare chiarezza sull'accaduto.