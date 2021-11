Ammirare l'alba da lassù sarebbe stato bellissimo ma è scivolato per oltre venti metri morendo sul colpo. Gaspard Cotterot, un giovane francese di appena 21 anni, che fin da ragazzino sapeva riconoscere la differenza - non solo semantica - tra vedere e guardare, per via di quella passione per la fotografia che i genitori gli avevano instillato, aveva intuito che dalla sommità di quella torre si poteva scoprire una Roma diversa. E così sabato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati