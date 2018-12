Tabaccaio arresta il rapinatore: «Mi è salita la rabbia e gli ho dato una testata»

di Rosalba Emiliozzi e Alessia Marani

Ha steso un rapinatore armato di roncola con una testata e lo ha rincorso per strada fino a farlo arrestare dalle volanti della polizia, mentre il complice gli sparava con la pistola per liberarlo. Scene da Far West alla Garbatella, dove un tabaccaio eroe ha affrontato due banditi e ne ha bloccato uno perché, dice, «ho visto in pericolo il mio lavoro». «PENSAVO A UNO SCHERZO» «Quando li ho visti entrare nel mio negozio con il passamontagna, pensavo fosse uno scherzo», dice Roberto Leandri, 53...