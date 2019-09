Gambizza un uomo e fugge: 35enne albanese arrestato dopo 4 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È durata poco meno di quattro giorni la latitanza di un 35enne albanese che nella sera di venerdì scorso ad Acilia aveva sparato un colpo di pistola mirando alle gambe di un uomo ferendolo gravemente. I poliziotti del commissariato di Ostia lo hanno rintracciato nel locale in cui aveva provato a trovare rifugio, mettendo fine alla sua fuga.Secondo quanto ricostruito finora i due avrebbero litigato per motivi di denaro, poi il 35enne, già noto alle forze dell'ordine avrebbe tirato fuori la pistola, una calibro 6.35, ed esploso un colpo diretto alle gambe dell'altro, per poi darsi alla fuga. L'uomo è tutt'ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria.