Napoli, cede pilone in Galleria Vittoria: tunnel chiuso per rischio crollo, traffico in tilt

Napoli. Da stanotte è chiusa a Napoli la Galleria Vittoria da e per via Acton a causa del cedimento del pilone di sostegno dell'impalcatura presente all'esterno del tunnel. Le cause sono al vaglio dei tecnici presenti sul posto già dalle 3 del mattino con Protezione civile e Polizia locale, allertata da una pattuglia dei Carabinieri, di passaggio in zona. Si stanno già acquisendo i filmati delle telecamere della zona. Si consigliano percorsi alternativi.

Il Comando della Polizia Locale di Napoli informa che a causa della chiusura della Galleria Vittoria per il cedimento del pilone (su cui sono in corso accertamenti sulle caus ) si consiglia il percorso alternativo da via Caracciolo verso il centro: via Arcoleo, via Chiatamone, via Nazario sauro, via Acton. Su via Acton venendo da piazza Municipio è possibile raggiungere solo la zona di Santa Lucia. Dalla zona Chiaia si può utilizzare il Corso Vittorio Emanuele o la tangenziale uscita Fuorigrotta. La ZTL di via Domenico Morelli è momentaneamente sospesa.

