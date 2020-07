Gaia e Camilla, al via il processo a carico di Pietro Genovese: in aula i genitori delle due ragazze

È in corso il processo a carico di Pietro Genovese, il giornale di 21 anni che il 22 dicembre scorso, a bordo del suo suv, ha travolto e ucciso le due sedicenni Gaia Romagnoli e Camilla Von Freymann. Genovese, accusato di omicidio stradale, ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. Oggi non è presente in aula, mentre ci sono i genitori delle due ragazze. I legali di Genovese, gli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi, hanno chiesto che venga sentito un testimone: David Rubin Moshè, che durante la fase delle indagini preliminari ha raccontato agli inquirenti di avere visto le sedicenni attraversare lontano dalle strisce pedonali. Se il gup Gaspare Sturzo accoglierà la richiesta dei legali, il teste verrà sentito probabilmente domani. La sentenza, invece, è prevista per l’8 settembre.

