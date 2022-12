Gabriele Piemonti, chi era lo storico imprenditore delle discoteche stroncato a Milano da un malore

È morto all'improvviso a 61 anni, causa di un malore Gabriele Piemonti, storico gestore del Bikini di Cattolica e marito di Ambra Orfei.

Gabriele Piemonti: chi era

Un personaggio fondamentale per la storia della Riviera. Una persona che negli anni ha ha contribuito all'esplosione del turismo sulla costa romagnola. Ogni anno l'inizio della stagione veniva celebrato con l'immancabile appuntamento del concerto di Dj Ralf sulla spiaggia del Bikini in occasione del ponte del 25 aprile.

Nel 2015 era convolato a nozze Ambra Orfei, matrimonio celebrato nella spettacolare cornice del castello di Gradara. È stato uno dei fondatori del Prince di Riccione e, proprio lui, volle batezzare con questo nome la celebre discoteca sulla collina. Tanti i messaggi di cordoglio sul web a partire da Alessandro Belluzzi, vicesindaco di Cattolica: «La notizia della scomparsa di Gabriele Piemonti mi lascia veramente senza parole, da oggi il mondo dell’intrattenimento notturno e non perde un vero e proprio punto di riferimento. R.I.P.».

Così lo ricorda il presidente del SILB-FIPE Confcommercio Gianni Indino: «Ciao Gabriele, con te se ne va un grande amico, un uomo che ha contribuito a fare le fortune della nightlife della nostra riviera, un uomo della notte, una persona perbene amata e rispettata da tutti ,lasci in me e in chi ti ha conosciuto un grande vuoto».

Ancora: «L’amministrazione comunale della Perla Verde si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gabriele Piemonti. Imprenditore molto attivo anche a Riccione dove ha dato vita a locali che hanno fatto la storia del divertimento notturno nella riviera romagnola come il “Prince”, Piemonti aveva collaborato recentemente, insieme alla moglie Ambra Orfei, ad alcune iniziative d’intrattenimento nella Perla Verde. Alla famiglia, ad Ambra e alla figlia Ginevra va il cordoglio più sincero mio e di tutta l’amministrazione comunale» ha scritto la sindaca Daniela Angelini.