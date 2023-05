Gabriele Gallani, ragazzo di 24 anni morto ad Amsterdam: trovato in un canale venerdì notte

Giallo ad Amsterdam, dove è morto Gabriele Gallani, un ventiquattrenne di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma.

Il ragazzo, che si trovava in vacanza con gli amici, nella serata di venerdì secondo i media locali sarebbe stato ritrovato in un canale nei pressi di piazza Dam, uno degli snodi principali della città. Gallani era un calciatore e capitano della squadra del Team Traversetolo. Sarebbe stato trovato in condizioni disperate e sarebbe morto poche ore dopo in ospedale. La conferma della morte è arrivata anche dalla polizia olandese: i soccorsi sono stati chiamati intorno a mezzanotte e mezza nella notte tra venerdì e sabato per una persona in acqua. Gli investigatori al momento sono in cerca di possibili testimoni che possano raccontare come il 24enne sia effettivamente caduto in acqua.

Giallo ad Amsterdam, morto Gabriele Gallani

«Un turista italiano, caduto in un canale nel centro di Amsterdam, è morto poche ore dopo in un ospedale della zona», ha confermato sabato la polizia. I soccorsi sono stati inviati al Kloveniersburgwal ma né la polizia, né la squadra di sommozzatori, vigili del fuoco e ambulanza sono riusciti a salvargli la vita. Il giovane sarebbe dovuto tornare in Italia proprio sabato: domenica avrebbe giocato con la sua squadra una partita decisiva in casa de Il Cervo, che sarà rinviata.

«Stentiamo ancora a crederci! Gabriele Gallani ventiquattrenne giocatore del team Traversetolo, ed ex capitano della Piccardo juniores, cresciuto nella scuola calcio Tricolore Reggiana è morto improvvisamente ieri», ha scritto la pagina della società sportiva Tricolore Reggiana-calcio giovanile.