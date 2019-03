Dolore ai funerali di Fortuna, l'ira del parroco: «Chi colpisce una donna è uno str...»

Si sono svolti nella chiesa di Santa Maria alla Sanità i funerali di Fortuna Bellisario, la 36enne uccisa dal compagno in un appartamento di Miano. Momento di grande dolore; presenti alle esequie la madre della vittima e la sorella. Il feretro della giovane donna è coperto da uno striscione:

Sei volata come un angelo nel cielo, veglia sempre sui tuoi meravigliosi figli. Buon viaggio Fortuna

.

Dure le parole di don Antonio Loffredo:

Da piccolo mi hanno sempre detto che le donne non si toccano neppure con in fiore. Chi dà uno schiaffo a una donna è uno stronzo. Alle donne in difficoltà dico: denunciate, parlate delle vostre difficoltà, noi vi ascoltiamo e vi aiutiamo

.

