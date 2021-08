Fulmine si abbatte sullo smartphone mentre è al telefono, uomo folgorato si salva: non è grave

Un uomo di 50 anni, addetto del rifugio montano Del Freo, alla foce di Mosceta nel comune di Stazzema (Lucca), è stato colto da folgorazione indiretta mentre era al telefono all'aperto. Nel pomeriggio c'è stato un temporale in alta Versilia ed un fulmine ha colpito il telefono ma la forte scarica elettromagnetica non avrebbe creato conseguenze gravi all'uomo. Sul posto è intervenuto personale del Soccorso alpino che ha raggiunto il rifugio via terra, visto che a causa delle condizioni meteo l'elicottero Pegaso, che era stato allertato, non ha potuto decollare. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Versilia di Camaiore (Lucca).

APPROFONDIMENTI COMO Como, morto folgorato mentre lavora in un bosco. Ferito anche un... BRASILE Muore folgorato con una canna da pesca in mano il giorno prima del... VITERBO Incidente sul lavoro a Bagnoregio, muore folgorato un facchino di... PADOVA Padova, si arrampica su un traliccio per una bravata: 32enne muore...

Como, morto folgorato mentre lavora in un bosco. Ferito anche un 29enne

Per la vittima solo piccole conseguenze, tanto che è stato trasportato all'ospedale Versilia in codice verde. Intanto Il corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico attraverso la pagina facebook richiama tutti i frequentatori delle montagne ad un'attenta verifica delle condizioni meteorologiche già nella fase di pianificazione di un'attività all'aperto, dando la precedenza ai siti delle Arpa regionali, più precisi e analitici rispetto ai servizi meteo commerciali dando sette consigli a cui attenersi per evitare una situazione di pericolo.

Muore folgorato con una canna da pesca in mano il giorno prima del matrimonio