Rischia di soffocare al banchetto di matrimonio: salvata da un amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bocconcino di traverso alla festa di matrimonio: salvata da un amico, militare libero dal servizio. Una storia a lieto fine che arriva da Pontecorvo dove una ragazza, ospite a un banchetto, è stata salvata da un sottufficiale dell’esercito italiano: il sergente maggiore Marco Zangrilli. È successo qualche giorno fa, quando la ragazza e il militare assieme alla sua famiglia, per caso, si sono trovati alla stessa cerimonia. Durante il pranzo, però, succede un imprevisto. Mentre la giovane mangia una mozzarella, un boccone le si ferma in gola. In un attimo scatta il comprensibile panico, i familiari disperati chiedono aiuto, la madre sviene. Nel frattempo lei non respira e diventa cianotica. Il sergente maggiore, in servizio alla caserma di Sora, a quel punto con coraggio e determinazione non ci pensa due volte e la soccorre. Per fortuna conosce le manovre da fare in questi casi delle vie e le estrae il bocconcino dalla bocca. Dopo un po’ la ragazza si riprende. I suoi familiari, in particolare, hanno ringraziano calorosamente il militare, Marco Zangrilli: eroe per caso.