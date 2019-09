​Giallo a Firenze, fratelli belgi trovati morti dal padre in hotel: forse mix alcol-droga

Questa mattina il padre, secondo quanto si apprende, avrebbe bussato alla camera dei giovani constatando che stavano dormendo. Poi nel pomeriggio lo stesso genitore, andando a cercarli di nuovo, li ha trovati morti e ha dato l'allarme. Squadra mobile e polizia scientifica, oltre agli accertamenti che stanno svolgendo, stanno sentendo i genitori.

Non ci sarebbero segni di violenza sui corpi dei due fratelli di origine belga trovati morti dal padre nel primo pomeriggio di oggi in un albergo di Firenze né segni di effrazione alla camera, all'interno della quale sono però state trovate dagli investigatori alcune scatole di potenti analgesici vuote, assieme ad alcune bottiglie di vino e tracce di stupefacenti. L'ipotesi più probabile, anche se bisognerà attendere gli esami tossicologici, è dunque che i due siano stati stroncati da un mix di alcol e droga. Sul posto è intervenuta la polizia che ha ascoltato il padre dei due ragazzi, figli di due donne diverse, e la compagna di quest'ultimo, che a differenza di quanto riferito in precedenza, non era la madre di nessuno dei due giovani. Sentite anche altre persone. Sul corpo dei ventenni è stata disposta l'autopsia.

Giallo a Firenze . Accertamenti della polizia sono in corso nell'hotel Minerva di Firenze dove all'interno di una camera sono stati trovati morti due fratelli belgi, di 20 e 26 anni. Secondo le prime informazioni stavano soggiornando nel capoluogo toscano col padre e con la madre di uno dei due, che alloggiavano in un'altra stanza dello stesso albergo, situato in zona stazione.Sui corpi dei due fratelli belgi non è stato rinvenuto alcun segno di violenza. Le cause del decesso sono in corso di accertamento.​ Sul caso è giallo fitto.