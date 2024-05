Sono ancora da chiarire le cause dell'investimento mortale dello scorso venerdì al Tuscolano, quando una 19enne ha perso il controllo della macchina travolgendo un gruppo di amici sul marciapiede di via Suor Maria Mazzarello. Francesco Messineo, 65 anni, dipendente in una ditta di pulizie e residente a Settecamini, è morto sul colpo: travolto dalla Volkswagen Up, è prima finito contro una Range Rover parcheggiata e poi a terra. In attesa delle perizie disposte su auto e cellulare della giovane, i primi accertamenti richiesti sull'automobilista hanno confermato la positività all'alcol test.

Francesco Messineo travolto e ucciso a Roma, la moglie: «Quella ragazza ha ucciso il mio Lello e adesso deve pagare»

Per quanto riguarda il drug test invece, l'esito è stato "non negativo" ai cannabinoidi: la giovane avrebbe quindi consumato sostanze stupefacenti, ma nei giorni precedenti allo schianto. Elementi che dovranno essere valutati e per questo sono stati richiesti ulteriori indagini cliniche. «Stabilire a che velocità è avvenuto l'impatto sarà dunque determinante anche perché restano molti punti da chiarire sulla dinamica - sottolineano Marina Colella, Vincenzo Comi e Federica d'Angelo, avvocati della famiglia Messineo - In questo momento restiamo vicini alla famiglia sconvolta per la terribile perdita». Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l'Up avrebbe imboccato via Mazzarello a velocità sostenuta. Avrebbe prima sterzato a sinistra, poi a destra e quindi avrebbe travolto il gruppo di amici.

L'AUTOPSIA

Intanto ieri sono stati eseguiti gli esami autoptici all'istituto di Medicina Legale de La Sapienza. Secondo quanto accertato a uccidere Messineo è stato un profondo trauma cranico, ma la perizia ha evidenziato anche diverse lesioni al torace. Il 65enne ha subito un violento urto, cadendo ha battuto violentemente la testa e lo schianto non gli ha lasciato scampo. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti le condizioni della vittima erano già disperate e il 65enne non ha mai ripreso conoscenza, morendo in una pozza di sangue davanti agli occhi degli amici. Il caso è stato assegnato agli agenti della polizia Municipale dei gruppi Centro e Appio incaricati dei rilievi sul luogo dell'investimento e delle indagini.

Come è stato subito accertato, Messineo quella sera era stato a cena con alcuni colleghi. Al Tuscolano era solo di passaggio: aveva accompagnato a casa un amico e prima di rientrare si erano dati appuntamento per un ultimo drink nel locale di via Mazzarello. Il gruppetto dopo la consumazione si stava salutando sul marciapiede quando la macchina è piombata su di loro. Messineo, il più esterno, non ha avuto scampo ed è stato centrato dall'Up.

Gli amici hanno avvisato la moglie Claudia e la figlia Alessia: «Solo per un caso non eravamo insieme quella sera - ha poi raccontato la consorte - Ero a cena con mia figlia e mia sorella, lui con i colleghi. Un'eccezione perché uscivamo sempre insieme. Eravamo sposati da 40 anni e siamo diventati nonni lo scorso anno. Non so io e mia figlia come andremo avanti, ma so che abbiamo bisogno di risposte. Nessuno potrà restituirmi mio marito ma non posso accettare che sia morto così».