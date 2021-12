Francesca Romana Tomassini, modella di 19 anni, cade da un lucernario e muore durante un set fotografico a Monteverde

Erano saliti sul terrazzo condominiale di uno stabile in viale dei Quattro Venti, in zona Monteverde, per scattare delle foto. Ma quello che doveva essere solamente un breve set è finito in tragedia. Perché il 2 dicembre scorso è iniziato a piovere e la modella, Francesca Romana Tomassini, 19enne studentessa delle Belle Arti, e il fotografo Matteo, di 30 anni, hanno cercato di ripararsi. Lui ci è riuscito, saltando da un muretto, lei ci ha provato ma è finita su un lucernario di vetro che ha ceduto, facendo finire la ragazza nella tromba dell'ascensore.

Lei era originaria di Campagnano Romano, a nord di Roma, dove lo scorso 7 dicembre il sindaco Alessio Nisi ha proclamato il lutto cittadino: «Appresa la tragica notizia della scomparsa della giovane Francesca Romana, esprimo a nome mio personale, dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza, i sentimenti di più profondo dolore e cordoglio nei confronti dei familiari tutti.

Ai genitori e familiari va la nostra vicinanza, in un momento di così grave ed incomprensibile dolore, che lascia sgomenti ed incapaci di accettare un destino tanto infausto ed angoscioso. La giovane Francesca Romana, ragazza splendida, appartenente ad una famiglia esemplare sempre molto attiva nel campo sociale, lascerà un vuoto straziante nella comunità di Campagnano».

L'inchiesta

Al momento - riporta il Corriere - l'inchiesta è in corso e il fotografo non è indagato, perché gli agenti al momento sono orientati sulla pista dell'incidente. Il fotografo abita al pianterreno del palazzo e aveva le chiavi di entrambe le porte di accesso al terrazzo condominiale. Poi la tragedia intorno alle 11 di mattina: il ragazzo ha dato subito l'allarme ma nonostante l'intervento dei vigili del fuoco non c'è stato niente da fare.