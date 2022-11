Maltempo a Ischia, tre famiglie disperse, si temono 8 morti. Uomo trascinato in mare e salvato

Un frana a Ischia ha travolto abitazioni in via Celario 8 a Casamicciola: si cercano i componenti di tre famiglie, manca all'appello anche una coppia: un giovane e una giovane di 25 e 26 anni. I morti potrebbero essere 8. Alcune auto sono state trascinate fino al mare. La frana si è staccata verso le 5 dalla parte alta di Via Celario e ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice travolgendo anche alcuni veicoli.

Un uomo, travolto a sua volta dal fango, è stato recuperato e salvato. Sono al lavoro i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile. Fra i dispersi una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e di una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo via Celario.

Maltempo e frane a Ischia

Danni, allagamenti e frane a Ischia, località Casamicciola Terme, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'isola questa notte. Ieri i sindaci di Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno e il commissario prefettizio di Casamicciola avevano predisposto la chiusura delle scuole.

Anche a Procida il sindaco, in considerazione delle previsioni meteo e dell'allerta emanato dalla protezione civile regionale aveva deliberato la chiusura di tutti i plessi scolastici.