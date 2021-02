Formia, ragazzo di 17 anni ucciso in una rissa: fermato un minorenne

È stato fermato dalla polizia un minorenne sospettato di aver accoltellato a morte il 17enne Romeo Bondanese ieri sera durante una rissa a Formia, in provincia di Latina. Gli investigatori stanno sottoponendo a fermo di indiziato di delitto il ragazzo della provincia di Caserta. La polizia è al lavoro per identificare gli altri partecipanti alla rissa. Sarebbero circa dieci i giovani coinvolti.

A Formia la notizia della tragedia è arrivata ieri in serata, dopo la lite che si era accesa tra due gruppi rivali, uno della zona e l'altro, probabilmente, di fuori città. Oltre al giovane rimasto ucciso per le coltellate ricevute, è ora in ospedale anche un altro ragazzo che, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Al lavoro per ricostruire la dinamica e per capire chi abbia inferto la coltellata mortale ci sono gli agenti del commissariato di Formia. I poliziotti stanno passando al vaglio le testimonianze di chi ha visto quanto accaduto per fare chiarezza anche sulle cause che abbiano scatenato la rissa.

