Formia, 32enne muore dopo un tuffo alla festa a bordo piscina

Una festa privata finita in tragedia. E' accaduto la scorsa notte, in una villetta di Via Mar Tirreno, in località Santo Janni a Formia, dove un 32enne di Minturno, Arcangelo Moscaritolo, per cause in fase di accertamento da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Formia, si è tuffato in piscina.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Perugia: sta per morire in piscina, salvato dagli angeli in costume

Ragazzino muore nel parco acquatico, si era lanciato da uno scivolo. Aperta un'inchiesta

Un volo finito male, in seguito al quale il ragazzo - figlio dell'ex comandante della stazione dei carabinieri di Minturno - avrebbe sbattuto la testa. Per lui non c’è stato nulla da fare, sono stati inutili i tentativi di soccorso. Il corpo del 32enne è stato trasportato presso l'obitorio di Formia, a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino.