Frosinone, incidente frontale sulla superstrada: muoiono coppia di fidanzati e un ragazzo

Uno schianto frontale che non ha lasciato scampo agli occupanti di due vetture, una coppia di fidanzati ed un ragazzo. Il dramma al momento dei soccorsi poiché uno degli uomini deceduti era un autista di un’ambulanza, collega proprio di coloro che ieri sera hanno tentato in tutti i modi di strapparlo alla morte. Drammatico il bilancio di un incidente stradale verificatosi sulla “superstrada della morte“, la Sora-Cassino-Avezzano. Un botto fortissimo cha svegliato persino chi si era appena addormentato. Terribile quanto accaduto dopo le 23 lungo la superstrada nei pressi dello svincolo per Fontechiari, terribile ma vissuto purtroppo tante altre volte su quel tratto di strada maledetto.

Da una prima ricostruzione della dinamica effettuata dalle forze dell’ordine si sarebbe trattato di uno schianto frontale. I tre sarebbero morti sul colpo. Per quanto riguarda la coppia si tratta di persone del Sorano. Al momento in cui scriviamo ignote le generalità della terza vittima, di circa 30 anni.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro delle salme trasferite dalle onoranze funebri Polsinelli presso l’obitorio dell’ospedale di Sora in attesa di ulteriori accertamenti medico legali. La superstrada è stata chiusa al transito dei veicoli sia per consentire ai soccorsi ed alle onoranze funebri il trasferimento delle salme ma anche alle forze dell’ordine intervenuto di eseguire i rilievi necessari a chiarire esattamente la dinamica dell’incidente mortale. I corpi sono stati estratti dalle auto dai vigili del fuoco.

Ancora una volta si macchia di sangue l’asfalto di una delle arterie più pericolose di tutta la provincia di Frosinone dove hanno perso la vita tantissime persone, una strada dove il limite di velocità è di 80 chilometri orari ma dove le auto transitano a folle velocità, sorpassando dove non è consentito, con tir che superano altri tir, con animali selvatici che attraversano la carreggiata rendendo ancor più pericolosa la guida, una strada disseminata di croci e mazzi di fiori.