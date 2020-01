Incidente a Fondi, con il furgone nel canale mentre tornano dal lavoro

Salvato un cane intrappolato nel fosso

Ultimo aggiornamento: 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta paura ieri sera per due uomini di che, al rientro dal lavoro, sono finiti con un veicolo Piaggio nel canale che costeggia viaIllese le due persone che viaggiavano a bordo del furgone: il conducente che, per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, e il passeggero.I due, di 55 e 45 anni, residenti a Fondi e Monte San Biagio , sono usciti in autonomia dal veicolo capottato nel fosso e hanno atteso l'arrivo del 118 anche se poi hanno rifiutato i soccorsi.Per recuperare il mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco mentre la dinamica è al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Fondi L'animale, apparentemente in buono stato anche se impaurito, è stato consegnato alla polizia locale di Fondi per poi essere affidati al servizio veterinario della Asl.