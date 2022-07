Agguato a Foggia, 37enne ucciso a colpi d'arma da fuoco: era dipendente di un autolavaggio

Agguato a Foggia. Un 37enne è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. È in via Lucera, nella periferia.

Si chiama Alessandro Scopece e aveva precedenti per spaccio. Era dipendente di un autolavaggio. È stato trasportato d'urgenza al policlinico Riuniti di Foggia, dove è morto poco dopo il ricovero.

APPROFONDIMENTI LATINA Latina piange David Salvatori, oggi il funerale nella chiesa di San... ROMA Roma, due ragazze di 20 e 22 anni morte in incidente sulla... PERSONE Morto Angelo Guglielmi, dirigente Rai e scrittore

Gli agenti della mobile stanno indagando in un contesto di criminalità organizzata. Si tratta del quinto omicidio in Capitanata nel 2022 di cui quattro irrisolti. Terzo omicidio dell'anno a Foggia dopo quelli di Alessandro Scrocco e Roberto Russo.

Chi è la vittima

Alessandro Scopece avrebbe compiuto 37 anni a dicembre. Dal 2012 al 2016 rimase coinvolto in quattro blitz antidroga, ma sempre assolto o scagionato: il 25 settembre 2012 venne arrestato insieme a 14 persone in un operazione denominata «White Bridge», nel processo è stato assolto; un mese più tardi coinvolto nel blitz «Container» che portò all'arresto di 8 persone. Anche in questo caso Scopece è stato assolto.

Il 22 novembre venne arrestato nel blitz Andromeda 3 e venne assolto in appello. L'ultimo arresto risale al novembre 2016, blitz «Riconquista», ma in quella circostanza Scopece venne scarcerato immediatamente perché emerse che non era lui la persona a cui si faceva riferimento in alcune intercettazioni. A quanto si apprende, nel pomeriggio l'uomo era all'interno dell'autolavaggio quando è stato raggiunto probabilmente da due persone (non è ancora chiaro se a piedi o con un mezzo) che hanno sparato numerosi colpi di pistola ferendolo a morte soprattutto all'altezza del torace. Sul posto la squadra mobile sta ascoltando testimoni e sta analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Secondo recenti classifiche Foggia si piazza al secondo posto in Italia per delitti irrisolti.