Arrotolati, legati con elastici e nascosti tra le assi in legno della cuccia del cane. Forse sono lì da anni, chissà chi ce li ha messi e perché. I soldi, si sa, non hanno mai un nome e tra quel groviglio di banconote malconce non c’era nient’altro: né un biglietto né una sigla incisa né un foglio di carta che conducesse al proprietario o ai proprietari. Fatto sta che la storia è questa: a Capalbio nell’azienda agricola del sindaco di

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati