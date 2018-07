Bimbo di 3 anni si allontana di casa da solo: lo salvano i carabinieri

di Rosalba Emiliozzi

FIUMICINO - Vaga da solo per un chilometro,che, spaventato e confuso, è stato ritrovato dai carabinieri mentre piangeva per strada e riaffidato alla famiglia senza non poche difficoltà visto che il piccolo sapeva dire solo il suo nome. E' una storia a lieto fine quella di un bimbo di 3 anni di Aranova, comune di Fiumicino, che si era allontanato da casa: è stato trovato e riportato a casa dai carabinieri. Ad allertare i militari, domenica mattina alle 10, è stata una chiamata ricevuta dalla centrale operativa di Civitavecchia da un passante che segnalava la presenza del bimbo che piangeva in mezzo alla strada: «L'ho tolto dalla strada dove stava camminando, era pericoloso, ma non parla, piange solamente» ha detto l'uomo ai carabinieri.Una pattuglia è immediatamente giunta sul posto ed è riuscita, nonostante le difficoltà - il bambino sapeva dire solo il suo nome e non era in grado di indicare la direzione di casa - a ricondurre il piccolo a casa, a una distanza di oltre un chilometro dal punto del ritrovamento. E lì i carabinieri hanno scoperto che il piccolo, di nazionalità romena, era stato affidato dalla mamma al fratello maggiore di 11 anni, perché lei doveva uscire a fare la spesa, mentre il padre era andato al lavoro. Ma l'undicenne si è addormentato e il piccolo ha aperto la porta, ha fatto un piano di scale ed è uscito percorrendo a piedi un chilometro, tra vicoli e auto che sfrecciavano. Quando si è reso conto di essersi allontanato e di non riuscire a tornare indietro, è scoppiato a piangere.I carabinieri lo hanno abbracciato e pian piano si sono fatti dire il nome della mamma e del papà e nel giro di un'ora sono riusciti a rintracciare l'abitazione, i vicini hanno confermato che il bambino viveva lì, in camera c'era ancora il fratelllo maggiore che dormiva. E' stata subito avvertita la mamma che è corsa a casa. I bambino è stato affidato alla donna, segnalata alla magistratura per abbandono di minore.