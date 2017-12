Firenze, strangola la moglie e poi tenta di suicidarsi. A luglio era salito sul Duomo per protesta

Un uomo di 53 anni, Rosario Giangrasso, ha ucciso la moglie e poi ha tentato di suicidarsi. È accaduto stamani a Scandicci, nel Fiorentino. Nel luglio scorso l'uomo, disoccupato, per protesta, era salito sulle impalcature della cupola del Duomo di Firenze.



La donna non sarebbe morta a coltellate, come si era appreso in un primo momento, ma sarebbe stata strangolata con l'utilizzo di fascette da elettricista. L'uomo, dopo l'omicidio, invece si sarebbe tagliato le vene con coltelli presi dalla cucina. La figlia 14 enne, rientrata in casa, ha dato l'allarme ai carabinieri dopo aver visto il padre sanguinante. Sul momento non si era resa conto che poco distante da lui c'era anche la madre ormai priva di vita. L'omicida, ricoverato in ospedale, sarebbe fuori pericolo di vita.



La vittima è una thailandese di 43 anni che con l'omicida aveva avuto due figli, una ragazzina che ora ha quasi 16 anni e un ragazzino di 14 anni. La donna, dopo essere stata strangolata, sarebbe stata colpita anche con un corpo contundente, forse un bastone. Teatro della tragedia un appartamento al pianterreno di un condominio di quattro piani in una zona popolare di Scandicci, poco distante da una casa del popolo.

