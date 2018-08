Firenze, ragazza sedicenne in lacrime: «Picchiata da due uomini che hanno tentato di stuprarmi al parco»

Tentato stupro a Firenze. Una ragazza di 16 anni ha raccontato alla polizia di esser stata avvicinata sulla tramvia del capoluogo toscano da due uomini che poi l'hanno aggredita. Sarebbe successo ieri, intorno alle 20, nel parco delle Cascine. I due, dopo averla seguita quando è scesa e averle tirato un pugno, avrebbero tentato di abusare di lei. La ragazzina però si sarebbe difesa, sferrando gomitate e riuscendo a metterli in fuga.



Dopo il fatto, sotto choc, l'adolescente ha avvisato la madre che l'ha soccorsa e si è rivolta alla polizia. Ora sull'episodio, emerso nel corso delle ore, ci sono accertamenti della squadra mobile di Firenze che indaga per violenza sessuale.



Sempre secondo il racconto della 16enne i due che l'hanno avvicinata sul tram, le hanno rivolto alcuni apprezzamenti sul mezzo. La 16enne si è impaurita e ha cercato di allontanarli scendendo alla fermata del parco delle Cascine. Questi sono scesi con lei. E l'hanno seguita mentre la ragazza cercava di allontanarsi nei vialetti. Descritti da lei stessa come due uomini dalla carnagione chiara, probabilmente dell'Est Europa, l'avrebbero inseguita e alla fine raggiunta. Ma lei è riuscita a metterli in fuga. Il suo racconto è al vaglio degli investigatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA