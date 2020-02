Firenze, aggredisce l'autista del bus e tenta di violentarla

Una autista di un bus Ataf ha subito un'aggressione a sfondo sessuale ieri sera a Firenze, mentre si trovava ferma col mezzo al capolinea di Indicatore, sulla via Pistoiese. Ne dà notizia la Cgil Toscana che riferisce anche come la donna, riuscita a fuggire dall'uomo che avrebbe tentato di violentarla, si trovi ancora in stato di choc per l'accaduto.Sempre secondo il sindacato il presunto responsabile sarebbe stato bloccato dai carabinieri, avvisati dalla vittima che ha fatto in tempo a chiedere soccorso.