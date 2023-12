Milano, l'ereditiera Fiorenza Rancilio trovata morta nel suo appartamento in centro: ferite alla testa. Interrogato il figlio

Una donna italiana di 73 anni, Fiorenza Rancilio, è stata trovata poco fa riversa a terra morta, con un'evidente lesione al cranio, all'interno del suo appartamento in via Crocefisso, nel pieno centro di Milano.

Chi era Fiorenza Rancilio

La donna uccisa, Fiorenza Rancilio, era la presidente della fondazione Augusto Rancilio, intitolata a suo fratello, architetto conosciuto per essere stato sequestrato il 2 ottobre 1978 dall’Anonima a Cesano Boscone, vicino Milano all'età di 26 anni. Il suo corpo non fu mai ritrovato e si presume che sia stato ucciso dai carcerieri durante un tentativo di fuga. Fiorenza e Augusto Rancilio erano figli di Gervaso Rancilio, imprenditore italo-francese leader nelle macchinette per il caffè.