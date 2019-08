Finisce con le gambe sotto la motozappa mentre lavora in giardino

di Giovanni Camirri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA UMBRA - Finisce con le gambe sotto la motozzappa mentre sta eseguendo alcuni lavori in giardino. E’ accaduto sabato, intorno alle 17.30, in località Sorifa, nel Comune di Nocera Umbra. La zona è stata raggiunta da 118, vigilid el fuoco e carabinieri. I vigili del fuoco hanno sovuto eseguire delicatissime attività d’intervento tese a liberare gli arti inferiori del 40enne. Gli operatori dle 118 hanno quindi proceduto con la stabilizzazione del ferito e quindi al suo trasferimento d’urgenza all’ospedale San Giovanni battista per le cure e gli interventi del caso. Sul posto anche i carabinieri per i previsti accertamenti. Tutto sarebbe riconducibile ad una tragica fatalità. Le condizioni del 40enne risultano gravi ma da quanto emerge non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.