Fine vita, il pm su Dj Fabo: «Cappato va assolto, il fatto non sussiste»

«Alla luce delle conclusioni della Corte Costituzionale del 2019, Marco Cappato deve essere assolto perché il fatto non sussiste. Chiediamo l'assoluzione in maniera convinta ritenendo che il fatto non sussiste, la fattispecie incriminatrice non corrisponde agli elementi fattuali di cui siamo in possesso». E la conclusione pronunciata dal procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano nella sua requisitoria nel processo a Cappato imputato per aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, noto come deejay Fabo, in una clinica svizzera a morire.

Il rappresentante dell'accusa sottolinea l'intervento della Consulta che ha «tracciato il sentiero» e ha dato «precise indicazioni» rispetto all' ammissibilità di un aiuto al suicidio che «è totalmente soprapponibile a quello probatorio», un'ordinanza la cui «grandezza» è data «dalla tutela della fragilità umana e della sua sofferenza» e consente «di darsi una morte dignitosa».

