Messina Denaro, la figlia Lorenza: «Non voglio vederlo». Chi è la donna è perché non andrà a visitarlo in carcere

«Non voglio vederlo». Lorenza Alagna, 27 anni, figlia di Matteo Messina Denaro ha confidato ai suoi parenti i suoi sentimenti e le sue volontà nei confronti del padre, il boss arrestato dopo 30 anni di latitanza, che non avrebbe mai incontrato.

La figlia Lorenza: «Non voglio vederlo»

Protetta dalla cintura affettiva della famiglia materna, del compagno Nino e degli amici più intimi, la donna ha letto i giornali online pieni delle foto e degli articoli sul padre e ai suoi parenti ha detto che non vuole vederlo. Dal riserbo familiare emerge che, almeno per ora, la decisione della giovane donna è questa e che quindi non andrà ai colloqui in carcere per vedere il genitore.

Chi è Lorenza Alagna

Lorenza, figlia di Francesca, è l'unica figlia ufficiale del boss arrestato dopo 30 anni di latitanza e fino al 2013 viveva nella casa della nonna paterna con la madre, poi insieme hanno deciso di troncare gli stretto legami e andare a vivere altrove. Francesca, che porta il cognome materno, abita a Castelvetrano e il 14 luglio 2021 ha partorito un bimbo che non si chiama come il nonno. La passione del mafioso per le donne è nota. Ha avuto diverse fidanzate anche durante la latitanza, almeno cinque quelle note, e tantissimi flirt. Da una di queste relazioni sarebbe nato un figlio, nei primi anni 2000, di cui però non si ha alcuna certezza. Ai medici della clinica palermitana dov'è stato operato per le metastasi al fegato Messina Denaro aveva raccontato di « avere due figlie che però vivono fuori e di non avere altri parenti».