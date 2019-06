Mamma fa prostituire la figlia 13enne con quattro uomini, tra cui un 90enne

Sono stati avviati accertamenti confidenziali e viene fatta una scoperta agghiacciante: si prostituirebbe con braccianti della zona. Su delega della Procura distrettuale di Catania è stata aperta un'inchiesta, denominata 'Greenhouse', e da intercettazioni telefoniche tra la 13enne e i suoi 'clienti' viene fuori un quadro di miseria e forte degrado sociale e culturale: un 'cliente', ad esempio, le anticipa «ho preparato due sigarette, la birra e tutto pronto.... ti aspetto».La piccola era fatta prostituire anche con un novantenne, e un 61enne pretendeva dalla madre la ragazzina in 'esclusivà in cambio dell'uso gratuito concesso loro di una sua casa al mare. La Procura distrettuale di Catania punta il dito contro l'omertà che ha circondato la vicenda: «Tutti sapevano che la piccola andava con i colleghi di lavoro ed invece di denunciare, anche anonimamente, si giravano dall'altra parte o peggio la cercavano per avere anche loro rapporti sessuali. Tutti sapevano - accusano i magistrati - ma nessuno parlava».Durante l'ascolto di un'intercettazione è emersa la stanchezza della vittima e la sua intenzione di denunciare e così è stata subito prelevata e affidata a un centro di ascolto specializzato della Polizia che, con l'aiuto di una psicologa, ha raccolto i duri racconti della 13enne.La Procura distrettuale di Catania poche ore dopo ha disposto il fermo della madre e di quattro 'clienti' che sono stati eseguiti dalla Polizia di Ragusa per evitare che qualcuno di loro fuggisse dopo che si era sparsa la voce che la piccola era stata presa in custodia da personale della Questura.