Fiammetta La Guidara morta all'improvviso stanotte: addio alla giornalista romana esperta di motori, aveva 51 anni

E' morta Fiammetta La Guidara: romana, classe 1970, laureata in giurisprudenza, giornalista professionista, se n'è andata all'improvviso questa notte. La sua storia professionale e personale è legata a doppio filo a quella della Conti Editore, a InMoto, a MotoSprint. «Una professionista seria e preparata, pignola ed euforica. Con un sorriso contagioso», scrive InMoto.it.

Oggi è una giornata immensamente triste per il motorsport italiano. Anche Fiammetta La Guidara ci ha lasciati. 🌹 La... Pubblicato da Motorsport Metropolitan su Martedì 23 febbraio 2021

Nella sua esperienza figurano anche collaborazioni televisive, come telecronista, come addetta stampa, nella Federazione Motociclistica Italiana. «E sicuramente dimentichiamo qualcosa. Perché Fiametta era un vulcano. Ed è così che ti vogliamo ricordare. Bella e sorridente», scrive ancora il sito. La donna viveva a Varese con il marito.

«La redazione tutta si stringe intorno alla tua famiglia e a tuo marito Tarcisio». «È con estrema emozione e incredulità che apprendo questa triste notizia. Caro Tarcisio sentite e sincere condoglianze. Fiammetta, ci mancherà il tuo sorriso nei paddock e la tua voce in tv. Un abbraccio a tutta la famiglia», il commento di Attlio su Facebook, uno dei tanti apparsi sulla pagina Facebook di Fiammetta.

Apprendiamo con enorme dolore e sgomento la notizia della scomparsa di Fiammetta La Guidara, giornalista e voce di ACI Sport. La nostra redazione si unisce al dolore dei familiari.

Ciao Fiammetta 🌻 pic.twitter.com/kQK3eHcbYD — LiveGP.it (@LiveGPit) February 23, 2021

«Fiamma carissima, non posso fare a meno di rivolgermi a te. Non capisco, non riesco a capire. Ti abbraccio forte e penso con il cuore a tua madre e a Tarcisio che il giorno del vostro matrimonio era l'uomo più felice e più innamorato del mondo. Guardali, ne avranno un bisogno immenso», scrive sempre su Fb Ombretta.

In una giornata già triste apprendiamo con dolore della prematura scomparsa della nostra collega Fiammetta La Guidara,... Pubblicato da Motorionline su Martedì 23 febbraio 2021

«In una giornata già triste apprendiamo con dolore della prematura scomparsa della nostra collega Fiammetta La Guidara, giornalista delle testate Motosprint e InMoto, ma non solo. Persona conosciuta e benvoluta all'interno di tutto il nostro ambiente. La redazione di Motorionline si stringe intorno alla famiglia di Fiammetta in questo momento di grande dolore», il post della redazione di Motorionline.

